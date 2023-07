Gasflasche drohte in ÖBB-Tunnel zu explodieren

In einem ÖBB-Tunnel beim Türkenschanzpark in Wien-Währing ist am Montag bei Bauarbeiten eine Acetylen-Gas-Flasche in Brand geraten und drohte zu explodieren. „Die Bauarbeiter haben richtig reagiert. Sie haben sofort den Gefahrenbereich verlassen und die Einsatzkräfte alarmiert“, hieß es seitens der Wiener Berufsfeuerwehr. Mit Hilfe eines Spezialteams der Polizei wurde die Gefahr dann gebannt.

Die Feuerwehr löste aufgrund der akuten Explosionsgefahr Alarmstufe Zwei aus. Die Einsatzkräfte kühlten die Gas- und eine daneben befindliche Sauerstoffflasche und forderten ein Spezialteam der Polizei an. Dieses schoss dann auf die Flaschen, um so den Druck abzulassen. Verletzt wurde niemand.