Glatteisgefahr: Gefrierender Regen in weiten Teilen Österreichs

In den kommenden Stunden steigt in Österreich die Gefahr von Glatteisbildung deutlich an. Besonders betroffen sind Gebiete vom nördlichen Flachgau über das Innviertel, Mühlviertel bis hin zum Waldviertel, wo mäßiger gefrierender Regen erwartet wird.

Diese Wetterentwicklung setzt sich in der Nacht auf Donnerstag fort und dehnt sich auf weitere Regionen aus, einschließlich des Mostviertels, des nördlichen Weinviertels und einiger inneralpiner Gebiete.

Besondere Vorsicht ist im Salzach-, Enns- und Mürztal sowie in Unterkärnten geboten, da hier eine erhebliche Glatteisgefahr besteht.