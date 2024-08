Über jenen 43-Jährigen Kärntner, der in Knappenberg (Gemeinde Hüttenberg) einen 36-Jährigen durch einen Schuss in die Brust getötet hatte, ist laut einem Bericht des ORF Kärnten am Sonntagnachmittag U-Haft verhängt worden.

Die zuständige Untersuchungsrichterin begründete diesen Schritt mit Mordverdacht sowie mit Tatbegehungsgefahr, Flucht- und Verdunkelungsgefahr.

Lesen Sie auch

Der Mann hatte sein Opfer am Freitag nach einem Streit vor seinem Haus mit einem Flobertgewehr erschossen.