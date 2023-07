Gewalt gegen Ex-McDonald’s-Mitarbeiter: Polizisten schuldig

Eine Polizistin und ein ehemaliger Polizist sind heute, Montag, bei einem Prozess im Wiener Straflandesgericht wegen Amtsmissbrauchs zu einer fünf- bzw. neunmonatigen bedingten Haftstrafe verurteilt worden. Der Schöffensenat sah es als erwiesen an, dass die beiden Angeklagten bei einer Amtshandlung in einer McDonald’s-Filiale übertriebene Gewalt gegen einen Mann angewandt und dann einen geschönten Bericht unterschrieben haben. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

Ursprünglich waren am Montag drei Personen wegen Amtsmissbrauchs vor Gericht gestanden. Da der Erstangeklagte und mutmaßliche Haupttäter sich aber als einziger nicht vollends schuldig bekannte, wurde dessen Verfahren aus dem Hauptverfahren ausgeklammert und auf den 21. August vertagt.

Lesen Sie auch

Mittelpunkt des Verfahrens war ein Polizeieinsatz des Teams am 1. August 2022 in einer McDonald’s-Filiale in der Wiener Rotenturmstraße, von dem auch eine Videoaufzeichnung vorlag. Ein ehemaliger Mitarbeiter, von dem sich das Unternehmen Monate zuvor einvernehmlich getrennt hatte, kam an diesem Tag ohne Grund in die Filiale, zog sich in der Mitarbeitergarderobe um und nahm die Arbeit in der Küche auf. Als er sich beharrlich weigerte, die Räumlichkeiten zu verlassen, rief der Geschäftsführer schließlich die Polizei.