Gletscher schrumpfen unaufhaltsam weiter

Seit mittlerweile 18 Jahren läuft das von Land Oberösterreich und Energie AG kofinanzierte Forschungsprojekt „Massenbilanz am oberösterreichischen Hallstätter Gletscher“ mit dem Ziel, den Rückgang des größten Gletschers des Dachsteinmassivs und der nördlichen Kalkalpen wissenschaftlich zu beobachten.

Seit Beginn des Messprogramms im Jahr 2006 hat der Hallstätter Gletscher von 152 Mio. Kubikmetern mit mehr als 56 Mio. Kubikmetern ein Drittel seiner Masse verloren und auch rund 800.000 Quadratmeter an Fläche des ewigen Eises sind auf immer unwiederbringlich.

Im kommenden Oktober wird bereits die 18. Bilanz vorliegen. „So wie alle Bilanzen vorher und wie bereits absehbar wird auch die aus dem heurigen Jahr leider wieder negativ ausfallen. In einem sehr ähnlichen Zustand befinden sich auch die übrigen 3 Dachsteingletscher: Gosau Gletscher, Schladminger Gletscher und Schneeloch Gletscher. Prägnant ist die Zerteilung der Eisfläche durch die auftauchenden Felsinseln, die in Konsequenz die Abschmelzung beschleunigt“, zieht der Leiter des Forschungsprojekts Klaus Reingruber von BlueSky Wetteranalysen traurige Bilanz.

Global gesehen hat in den vergangenen 35 Jahren der Massenverlust der Gletscher deutlich zugenommen: Derzeit verlieren die Gletscher weltweit 335 Mrd. Tonnen Eis pro Jahr. Diese Schmelze trägt jährlich zu einem Anstieg des Meeresspiegels um knapp einen Millimeter bei.

Auch am Dachstein zeigen die Messergebnisse: Die Gletscherschmelze setzt sich unvermindert fort, vor allem aufgrund der sich verschiebenden Jahreszeiten mit sehr späten Schneefällen und immer extremeren Sommertemperaturen.

Bildschirm visualisiert Daten und Fakten

In der Bergstation auf 2.700 Höhenmetern wurden, finanziert vom Land Oberösterreich, zwei Installationen entwickelt: Ein interaktiver Touchscreen visualisiert Daten und Fakten zu klimabedingen Veränderungen der Region Dachstein, die aus der App APPtauen Dachsteingletscher (Land Oberösterreich) stammen – und speziell für die großflächige Darstellung am Touchscreen erweitert und optimiert wurden.

Im Panoramarestaurant kann das Digitale Fernrohr ausprobiert werden: Der Blick in die reale Berglandschaft wird ergänzt von einer digitalen Ebene (Overlay), die sich je nach Bewegung am Drehrad des Fernrohres verändert und Informationen einspielt. Besucher erhalten einen völlig neuen Blick auf die Gipfelkette, die imposante 850 Meter hohe Dachstein-Südwand oder das Abschmelzen des Gletschers am Rosmarie Stollen.

„Mit über 200.000 Besuchern jährlich ist der Dachstein ein außergewöhnliches Ausflugsziel, das atemberaubende Naturerlebnisse bietet. Wir sind stolz darauf, mit der Modernisierung der Bergstation unter dem Titel ‚Energiekristall‘ und den interaktiven Installationen wie APPtauen und dem Digitalen Fernrohr unseren Gästen nicht nur spektakuläre Ausblicke, sondern auch wertvolle Einblicke in die Veränderungen unserer Umwelt zu ermöglichen. Durch diese Initiativen möchten wir das Bewusstsein für die klimatischen Entwicklungen stärken und unseren Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft leisten“, betont der Geschäftsführer der Planai Bahnen Georg Bliem.

„Ich freue mich, dass die neuen interaktiven Installationen auf so großes Interesse stoßen und die Ergebnisse aus unserem langjährigen Forschungsprojekt und die fortschreitende Klimaveränderung damit einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden können“, erklärt Umweltlandesrat Stefan Kaineder.