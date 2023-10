Grippewelle zwingt Linzer Öffis zu Sonderfahrplan

Weil durch die aktuelle Grippewelle so viele Mitarbeiter im Krankenstand sind, stellen die Linz Linien ab Mittwoch den Öffi-Verkehr in der oö. Landeshauptstadt auf einen Sonderfahrplan um. Der Schul- und Berufsverkehr bleibe weitestgehend unberührt, teilte das Unternehmen am Dienstag mit, aber in den Nebenzeiten werden die Intervalle bei Bussen und Straßenbahnen gedehnt.

Der Sonderfahrplan gilt bis auf weiteres. Er betrifft die Straßenbahnlinien 1 bis 4, die Obuslinien sowie die Buslinien 11, 12, 19, 27 und 33. Informationen zum Fahrplan bzw. den geänderten Intervallen sind auf den elektronischen Anzeigetafeln direkt an den Haltestellen abzulesen.

