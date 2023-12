Großangelegter Ticketbetrug aufgedeckt: Deutscher festgenommen

Erfolgreiche Ermittlungen der Polizeiinspektionen Hellmonsödt und Graz-Liebenau sowie des Kriminalreferats Graz führten zur Festnahme eines 37-jährigen deutschen Staatsbürgers, der in Graz wohnhaft ist.

Der Mann steht unter dringendem Verdacht, zwischen Juni und Dezember 2023 in Österreich und Deutschland mindestens 52 Personen betrogen zu haben.

Er soll auf einer Internet-Verkaufsplattform Tickets für Sportevents und Konzerte unter verschiedenen Accounts angeboten, jedoch nach Zahlungseingang nie versendet haben. Der dadurch entstandene Gesamtschaden wird im fünfstelligen Euro-Bereich geschätzt.

Der Verdächtige, der in der Vergangenheit bereits wegen ähnlicher Betrugsdelikte verurteilt wurde, konnte dank einer von der Staatsanwaltschaft Graz erwirkten Festnahmeanordnung am Samstag, dem 9. Dezember 2023, in seiner Wohnung festgenommen werden. Er wurde daraufhin in die Justizanstalt Graz-Jakomini überstellt. Bei seiner Einvernahme gab er sich voll geständig.