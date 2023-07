Großbrand auf Bauernhof ausgebrochen

In Berndorf (Flachgau) ist am Montagvormittag in einem Stroh- und Hackschnitzellager eines Bauernhofs ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei berichtete, stand das Gebäude innerhalb kürzester Zeit in Vollbrand.

Die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) löste die höchste Alarmstufe – Stufe 4 – aus. Trotz des Einsatzes von sechs Feuerwehren aus dem Umland, 170 Feuerwehrleuten und 22 Fahrzeugen brannte das Lager völlig aus. Der Schaden dürfte mehrere hunderttausend Euro betragen.

Die Einsatzkräfte konnten jedoch ein Übergreifen der Flammen auf den Stall und das Wohngebäude des Hofs verhindern. Personen wurden bei dem Brand und den Löscharbeiten nicht verletzt. In dem Lager war auch eine Trocknungsanlage für landwirtschaftliche Güter und ein Holzvergaser untergebracht, der einen Generator antreibt. Das Landeskriminalamt Salzburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.