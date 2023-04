Großprojekt am Neusiedler See: Gericht kippte Studie

Ein Gericht in Györ hat eine Umweltverträglichkeitsstudie für das geplante Großprojekt in Fertörakos am Neusiedler See gekippt. Greenpeace und der ungarische Verein „Freunde des Neusiedler Sees“ sprachen in einer Aussendung von einem „wichtigen Erfolg“ für die Verhinderung des Projekts. Die Studie, die nicht mit einer Umweltverträglichkeitsprüfung gleichzusetzen sei, müsse nun wiederholt werden, wie auch die burgenländische Wochenzeitung „BVZ“ am Dienstag berichtete.

Seit vergangenem Juli ist das Vorhaben, das einen Jachthafen, einen Hotelkomplex, einen Fußballplatz, eine Sporthalle und ein Parkhaus umfasst, zumindest vorerst ohnehin vom Tisch. Eine Ausschreibung war gescheitert, weil die für den Vertragsabschluss notwendige Finanzierung nicht vorhanden war. Daraufhin wurde eine Überprüfung und Neuplanung des Projekts angekündigt. Seither wurde die staatliche Betreibergesellschaft aufgelöst und das Areal am See teilweise wieder zugänglich gemacht. Die Verantwortung liegt mittlerweile beim Ministerium für Bau und Verkehr. Zuletzt war davon die Rede, dass das Projekt 77 Hektar umfassen sollte. Wie es damit nun weitergeht, ist aber offen.

Das Gericht in Györ wies jetzt das Regierungsamt des Komitats Györ-Moson-Sopron an, die Umweltverträglichkeitsstudie für das Projekt zu widerrufen und ein neues Verfahren durchzuführen. Zoltan Kun vom Verein der „Freunde des Neusiedler Sees“ sprach in der Aussendung von einem „sehr wichtigen Erfolg“. Man werde aber die Arbeit fortsetzen, bis die Regierung das Projekt vollständig überdenke. Der Verein plädiert dafür, nur die Fläche eines früheren Wasserwerks für den Tourismus zu nutzen, nicht jedoch die geplanten 77 Hektar.