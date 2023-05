Grünen-Büro mit Hakenkreuz-Zetteln beklebt

Die Glasfront des Villacher Grünen-Büros ist vor gut einer Woche mit mehreren Zetteln beklebt worden, auf denen Hakenkreuze und Nazi-Parolen waren.

Die Partei hat den Vandalenakt zur Anzeige gebracht, Mitarbeiter haben die Zettel entfernt. Die Polizei bestätigte ein Ermittlungsverfahren in der Sache.

Landessprecherin Olga Voglauer sagte in einer Aussendung: „Als Gesellschaft dürfen wir es nicht akzeptieren, dass sich rechtsextremistische und rechtspopulistische Strömungen in unserer Mitte breitmachen und die Fundamente angreifen, auf denen unser Rechtsstaat beruht.“ In einer Aussendung der SPÖ-geführten Stadt vom Dienstag hieß es, die Stadtpolitik verurteile die NS-Attacke, alle Parteien seien entsetzt über den Vorfall.