Hinweise auf Fehlverhalten von Beamten nach Häftlingsflucht

Ein Häftling ist am Freitagmittag wegen möglichen Fehlverhaltens von Beamten während eines Termins im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien-Leopoldstadt geflüchtet. Bei dem Flüchtigen handelt es sich nach Informationen der APA um einen Häftling der Justizanstalt (JA) Wiener Neustadt, der aufgrund eines Europäischen Haftbefehls in der JA Josefstadt „geparkt“ war. Die Polizei fahndet mit Kräften der Bereitschaftseinheit, der Diensthundeabteilung sowie der WEGA nach ihm.

Das Justizministerium sprach gegenüber der APA in einer Stellungnahme von Hinweisen „auf dienstliches Fehlverhalten einzelner Bediensteter“. „Die abschließende Beurteilung und damit etwaig einhergehende disziplinarrechtliche Schritte bleiben den Ergebnissen der genauen und bereits eingeleiteten internen Prüfung vorbehalten“, hieß es weiter. Das Ministerium betonte, die Fahndung sei unverzüglich eingeleitet worden. Laut „Heute“ soll auch ein Justizwachebeamter verletzt worden sein.

Lesen Sie auch

Dem Bericht zufolge soll es sich bei dem Mann um einen Schwerkriminellen handeln. Weitere Meldungen über einen möglichen Terrorhintergrund des Mannes konnten noch nicht bestätigt werden. Das Justizministerium ließ mehrere weitere APA-Anfragen bisher unbeantwortet.

Erst im November war es zu einer Serie von Fluchtversuchen in Wien und Niederösterreich im Zuge von Eskorten zu medizinischen Terminen gekommen. In vier von fünf Fällen konnten die geflüchteten Häftlingen wieder durch die Polizei festgenommen werden. Ein 35-jähriger Insasse der Justizanstalt Stein befindet sich dagegen noch immer auf der Flucht. Das Ministerium reagierte darauf mit 21 Razzien in Anstalten sowie einer Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen.