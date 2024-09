Häuser in Gänserndorf wegen Waldbrands evakuiert

Aufgrund eines Waldbrands im Raum Gänserndorf sind am Montagnachmittag zahlreiche Häuser evakuiert worden. Die Flammen breiteten sich laut Polizeisprecher Stefan Loidl in Richtung einer Siedlung im Bereich Gänserndorf-Süd aus. Gesprochen wurde von einer Vorsichtsmaßnahme. Mehr als 20 Feuerwehren standen an Ort und Stelle im Einsatz.

Zunächst hatte sich am Montagnachmittag ein Flurbrand gebildet. Dieser weitete sich in der Folge zu einem Waldbrand aus. Betroffen war laut Loidl eine Fläche von rund 75 Hektar.

