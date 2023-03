Haftstrafe: Musiklehrer vergriff sich an Schülerinnen

Ein Musiklehrer ist am Mittwoch im Landesgericht Steyr zu 18 Monate Haft, sechs davon unbedingt, verurteilt worden, weil er drei Schülerinnen in Oberösterreich und der Steiermark sexuell belästigt haben soll. Der Mann nahm das Urteil an, die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab, damit ist der Spruch nicht rechtskräftig.

Dem Lehrer, der künftig keine Minderjährigen mehr unterrichten darf, wurde wegen des Verbrechens der geschlechtlichen Nötigung und des Vergehens des Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses schuldig gesprochen. Nicht verurteilt wurde er wegen ebenfalls angeklagtem sexuellen Missbrauch, hieß es aus dem Gericht.

Die Taten soll er von 2017 bis 2022 an einer Musikschule in Oberösterreich und an einem Gymnasium in der Steiermark begangen haben. Der Mann war nicht geständig. Einem der Opfer, das sich dem Verfahren als Privatbeteiligte angeschlossen hatte, wurden vom Gericht 2.000 Euro zugesprochen.