Eine Unwetterfront mit Hagelschauern, Starkregen und Sturm ist am Freitagabend über das Murtal und Graz hinweggezogen. Laut Aussendung der Feuerwehr wurden im Murtal Hausdächer, Lichtkuppeln und Carports von Hagelschossen zerstört und mussten mit Planen abgedeckt werden. Insgesamt 200 Einsätze wurden von den Einsatzkräften des Bereichsfeuerwehrverbandes Knittelfeld noch in der Nacht abgearbeitet. In Graz unterbrachen Stromausfälle teilweise den Straßenbahnbetrieb.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben