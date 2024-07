Immer mehr junge Menschen erkranken an Hautkrebs

Anders als lange Zeit angenommen, erkranken immer mehr junge Menschen an Hautkrebs, wie Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO belegen. Gründe für den Anstieg sind unter anderem sich akkumulierende, schädliche Effekte der UV-Strahlung, die durch die steigende Lebenserwartung zur größeren Belastung werden.

Einige Menschen haben aufgrund ihrer genetischen Vererbung ein besonders hohes Risiko zu erkranken. Außerdem sorgen Fortschritte in puncto Diagnostik dafür, dass mehr Fälle entdeckt werden.

Das große Problem bleibt aber: Die anhaltend sinkende Zahl an aktiven Pathologen, ohne die eine Diagnose von Hautkrebs nicht möglich ist. Währenddessen kommt die Digitalisierung im Fachgebiet der Dermatologie nicht hinterher.

Roberto Banchi, Arzt und Anwendungsexperte beim Medizintechnik-Unternehmen VivaScope, plädiert dafür, innovative Geräte einzusetzen. „Viele Patienten müssen noch zu lange auf ihre Diagnose warten und sich unnötigen Biopsien unterziehen, wodurch Narben entstehen. Häufig in Bereichen wie Gesicht und Dekolleté“, weiß Banchi.

Denn rund 80 Prozent des am häufigsten auftretenden weißen Hautkrebses werden im Kopf-Hals-Bereich diagnostiziert. Dabei sind vier von zehn Biopsien unnötig, weil ausschließlich gesundes Gewebe aus sensiblen Abschnitten entfernt wird. Minimalinvasive Verfahren, die, ohne direkt zu schneiden, ein „Fenster in die Haut“ öffnen, bieten die Lösung.

„Damit schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe: Wir ermöglichen eine sehr schnelle, genaue Untersuchung verdächtiger Hautstellen in Sekunden ohne Biopsie und entlasten das Gesundheitssystem, das immer weniger Spezialisten für die Diagnostik von Krebs vorweisen kann“, so Banchi. Sein Team arbeitet an innovativen konfokalen Laserscanmikroskopen wie dem VivaScope 1500, um Hautkrebs entgegenzuwirken und hunderttausenden Menschen zu helfen.

Routinechecks besser schon ab 20?

„Früherkennung spielt eine entscheidende Rolle bei der Behandlung von Hautkrebs, daher sollten Routinechecks zur Hautkrebsvorsorge ein Teil der Gesundheitsroutine junger Menschen ab 20 sein“, findet der Mediziner. Für Menschen mit bestimmten Risikofaktoren, wie einer familiären Vorgeschichte, vielen Muttermalen oder einer besonders hellen Haut empfehle es sich möglicherweise, noch früher mit Routinechecks zu beginnen.

„Bei Verdacht auf Hautveränderungen oder Anzeichen von Hautkrebssymptomen wie Veränderungen an einem Muttermal, ungewöhnlichen Neuwachstum von Hautläsionen, Juckreiz, Schmerzen oder Blutungsneigung sollte jedoch sofort ein Hautcheck durchgeführt werden“, erläutert der Arzt.

Zudem erklärt Banchi: „Das VivaScope 1500 ist ein fortschrittliches diagnostisches Gerät, das es Ärzten ermöglicht, die Hautzellen und Strukturen in Echtzeit unter der Oberfläche zu betrachten. Durch diese Technologie können präzise Diagnosen gestellt werden, die dazu beitragen, die Notwendigkeit von invasiven Hautbiopsien zu reduzieren – schmerzlos, ohne Narben.“

Immer weniger Spezialisten für immer mehr Krebskranke

In Österreich erkrankten laut Statistik Austria im Jahr 2020 exakt 918 Männer und 741 Frauen neu an einem bösartigen Melanom. Insgesamt betrifft Hautkrebs durchschnittlich 1.500 Menschen jährlich in Österreich, wobei Männer und Frauen gleichermaßen betroffen sind. Die Tendenz für Hautkrebserkrankungen ist in den vergangenen zehn Jahren bei Frauen um fast 20, bei Männern um 25 Prozent gestiegen. Zusätzlich zu wachsenden Fallzahlen schrumpft die Anzahl der Pathologen immer weiter.

Für die circa 20 Millionen Erkrankten weltweit gibt es derzeit ungefähr 84.000 Spezialisten. Und das, obwohl sie für jede einzelne Krebsdiagnose benötigt werden. Ein wesentlicher Faktor, der Ressourcen bindet und Patienten belastet, sind Biopsien. Aus einer klinischen Studie geht hervor, dass fast jede zweite (43,4 Prozent) derartige Gewebeentnahme unnötig ist.

„Die aktuelle Methodik beinhaltet, schnell zu scheiden. Dabei wird erst aufgehört, wenn das entnommene Gewebe gänzlich krebsfrei ist, was häufig zu Ungenauigkeiten und noch mehr Gewebeentnahmen führt“, weiß Banchi: „Noch zu oft wird in sensiblen Körperregionen unnötig viel geschnitten. Das hat nicht nur ästhetische, sondern auch funktionsbeeinträchtigende Folgen und kann zu Narbenbildung führen.“

Mit dem VivaScope 1500 könnten viele Biopsien vermieden werden. Wenn doch Gewebe entnommen werden müsse, könne durch die Ex-Vivo-Technologie von VivaScope fast die Hälfte der Zeit bei der Behandlung gespart werden. Zudem könne der Pathologe per Telemedizin direkt eine Diagnose stellen.