In Oberösterreich werden 120 Busfahrer gesucht

In Oberösterreich werden 120 Buslenkerinnen und Buslenker gesucht, damit man zumindest „stabil durch das aktuelle Fahrplanangebot“ komme, hieß es beim Oberösterreichischen Verkehrsverbund (OÖVV). Aktuell sind rund 1.200 Chauffeure im Regionalverkehr im Einsatz. Um eine Aufstockung des Personals von zehn Prozent zu erreichen, startet nun die Kampagne „Ohne dich geht’s nicht“, in der die Fahrerinnen und Fahrer für ihren Beruf werben, hieß es am Dienstag.

Nachdem in Oberösterreich das Öffi-Angebot weiter ausgebaut werden soll, benötige man mehr Personal, meinte auch Mobilitätslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) in einer Pressekonferenz. Mit Fahrplanwechsel 2022/23 habe der OÖVV etwa das Busangebot um 800.000 Fahrplankilometer pro Jahr in den Regionen Steyr-, Krems- und Trauntal ausgeweitet. Mit einer Öffi-Offensive im Mühlviertel seien zuletzt 300.000 weitere Kilometer hinzugekommen.

Der Verkehrsverbund fühle sich verpflichtet, die Unternehmen bei der Bewältigung der „aktuellen Herausforderungen am Arbeitsmarkt“ zu unterstützen, sagte OÖVV-Geschäftsführer Herbert Kubasta bei der Kampagnen-Präsentation. Bei den Wiener Linien wurden etwa aufgrund der angespannten Personalsituation Intervalle bei einzelnen Bus- und Straßenbahnlinien verlängert. Das sei in Oberösterreich derzeit nicht nötig.