Innovative Bestatter lernen Gebärdensprache

Die Bestattung Himmelblau in Wien geht mit innovativen Maßnahmen voran, um Menschen mit Behinderung bei einem Todesfall umfassend und qualitätsvoll beraten und begleiten zu können. Im ersten Schritt hat dazu im Vorjahr ein Team aus Beratern und Bestattungsfachkräften des Unternehmens einen sechswöchigen österreichischen Gebärdensprachkurs absolviert.

Ziel ist es, Barrieren für gehörlose und hörbehinderte Personen abzubauen. Mit der Initiative stärkt das private Bestattungsunternehmen sein Bekenntnis zur gesellschaftlichen Verantwortung und setzt neue Maßstäbe für die Branche.

Lesen Sie auch

Wie relevant das ist, belegen die Zahlen: In Österreich gibt es rund 10.000 gehörlose Menschen, gemeinsam mit schwerhörigen Personen sind es über 450.000 Betroffene.

Jeder muss im Schnitt ein bis zwei Begräbnisse organisieren

Inklusion hört beim Sterben nicht auf. Jeder Mensch muss im Durchschnitt ein bis zwei Begräbnisse organisieren. Fakt ist, dass jeder gefordert ist und sich bei einem Todesfall in einer Ausnahmesituation befindet, die mit vielen Emotionen einhergeht. Angst, Wut und Überforderung sind nur einige davon. So würde auf gehörlose Menschen bereits ein Beratungstermin zusätzlichen emotionalen Druck ausüben, da die Anwesenheit eines Dolmetschers notwendig ist, um die sprachliche Barriere zu überwinden.

„Unsere Mission ist es, auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen und gleichzeitig eine Atmosphäre zu schaffen, die von Respekt und Verständnis geprägt ist. Der Gebärdensprachkurs ist Teil unseres Bemühens, unsere Dienstleistungen bei einem Sterbefall gleichermaßen für alle anzubieten“, erklärt Alexander Hovorka, Geschäftsführer von Bestattung Himmelblau.

Der sechswöchige, speziell auf die besonderen Bedürfnisse der Bestatter konzipierte Kurs, beinhaltet die grundlegenden Aspekte der Gebärdensprache auf A1 Level, spezifische Kommunikation im Bestattungskontext sowie den sensiblen Austausch während Trauerzeremonien. In weiterer Folge werden die Teilnehmer Aus- und Weiterbildungskurse besuchen, um die erlernte Sprache im täglichen Alltagsumfeld zu festigen.

„Die Teilnahme am Gebärdensprachkurs war für mich persönlich und beruflich eine Bereicherung. Durch die Ausbildung habe ich nicht nur hilfreiche Grundlagen der Gebärdensprache erlernt, sondern auch ein tieferes Verständnis für die Bedürfnisse gehörloser Menschen entwickelt. Ich bin stolz, Teil eines Teams zu sein, das sich aktiv für Inklusion einsetzt, und freue mich darauf, das Gelernte in meiner täglichen Arbeit anzuwenden”, sagt Annika Kessel, Filialleiterin am Standort Meidling.

Um sicherzustellen, dass Bestattungs-Dienstleistungen für alle Kunden zugänglich und auch ausreichend Informationen dazu vorhanden sind, produziert Gebärdenwelt.TV nach einem Bericht über die Bestattung heuer noch sechs weitere Wissens-Videos für ein inklusives Begräbnis.