Jahrestage: 1. Februar 2024

1864

Nach einem Ultimatum an Dänemark rücken preußische und österreichische Truppen in Schleswig und Holstein ein. Im Wiener Frieden (30. Oktober) verzichtet der dänische König auf alle Rechte in den Herzogtümern Schleswig, Holstein und Lauenburg.

Lesen Sie auch

1924

Die britische Regierung beschließt die Anerkennung der sowjetischen Regierung.

1944

Hitler lässt den Chef der deutschen Abwehr, Admiral Canaris, unter Hausarrest stellen.

1959

In Österreich tritt die 45-Stunden-Arbeitswoche in Kraft.

– Als erster Schweizer Kanton führt Waadt (Vaud) das Frauenstimmrecht auf kantonaler Ebene ein.

1969

Eröffnung der neuerbauten Kinderklinik in Graz.

1974

In Rio de Janeiro in Brasilien wird der britische Postzugsräuber Ronald Biggs gefasst, doch scheitert ein Auslieferungsbegehren Londons.

1979

Der iranische Schiitenführer Ayatollah Khomeini kehrt nach fünfzehnjährigem Exil im Triumph nach Teheran zurück, das Regime von Schah Mohammed Reza Pahlevi bricht zusammen.

2004

Bei einer Massenpanik während der alljährlichen Wallfahrt der Moslems werden im Mena-Tal unweit von Mekka mehr als 240 Pilger zu Tode getrampelt.

– Bei Selbstmordanschlägen im Nordirak vor den Zentralen zweier Kurden-Parteien, die mit den USA zusammenarbeiten, werden 56 Menschen getötet und rund 200 weitere verletzt.

2014

Oscar-Preisträger Maximilian Schell stirbt in Innsbruck. Der weltbekannte, in Wien geborene Schauspieler wurde 83 Jahre alt.

Namenstage

Brigitta, Birgit, Siegbert

Geburtstage

Hugo von Hofmannsthal, österreichischer Schriftsteller (1874-1929); Richard Charmatz, österreichischer Journalist und Schriftsteller (1879-1965); Jewgeni Samjatin, russischer Schriftsteller (1884-1937); Maria Singer, österreichische Schauspielerin (1914-2003); Eberhard Horst, deutscher Schriftsteller (1924-2012); Fritjof Capra, österreichischer Atomphysiker und Autor (1939); Hans-Peter Haselsteiner, österreichischer Unternehmer und ehem. Politiker (1944); Harry Styles, britischer Sänger und Schauspieler (1994).

Todestage

Piet Mondrian, niederländischer Maler (1872-1944); Siegfried Breuer, österreichischer Schauspieler (1906-1954); Paul Mellon, US-Kunstmäzen (1907-1999); Maximilian Schell, österreichisch-schweizer Schauspieler (1930-2014); Ursula Karusseit, deutsche Schauspielerin (1939-2019).