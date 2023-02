Jane Fonda zu Opernballbesuch: „Brauchte das Geld“

Bestens gelaunt und voller Wortwitz hat sich Richard Lugners Opernballgast, Jane Fonda, am Montag bei einer Pressekonferenz in der Lugner City gezeigt. „Ich will ehrlich sein, ich dachte bis gestern, dass ich eine Opernaufführung besuche“, verriet die Schauspielerin. Der Grund für ihren Trip nach Wien war einfach: „Ich werde gut bezahlt und brauche das Geld“.

Über den Ball wusste sie demnach auch nicht viel. „Ich werde vielleicht den Präsidenten besuchen, Interviews geben, Leuten beim Tanzen zusehen und dann wieder schlafen gehen“, sagte Fonda. Sie selbst werde aber auf keinen Fall einen Walzer probieren. „Ich habe eine falsche Hüfte und zwei falsche Knie, vielleicht falle ich da auseinander“, meinte die Schauspielerin.

Ihren Auftritt nutzte Fonda auch für einen Appell für mehr Klimaschutz. So verteidigte sie etwa das Vorgehen der „Letzten Generation“. Sie verstehe zwar, dass er für Unmut sorge, wenn sich junge Leute auf die Straße kleben, doch würde ohne derartigen Aktionen keine Aufmerksamkeit erregt werden.