Joggerin in Steiermark von Hund attackiert und schwer verletzt

Eine 46-Jährige ist am Sonntag in der Steiermark von einem Hund attackiert und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Abend mitteilte, kehrte die Frau am Vormittag kurz nach elf Uhr von einer Joggingrunde zu ihrer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Tillmitsch (Bezirk Leibnitz) zurück, als sie von einem frei laufenden Hund angegriffen wurde. Sie erlitt dabei schwere Bissverletzungen an beiden Unterarmen und Handflächen.

Lesen Sie auch

Die Frau wurde umgehend von einem Notarzt versorgt und in das LKH Graz gebracht, wo sie operiert wurde.

Der Terrier, der sich zuvor in einem eingezäunten Gartenbereich einer Erdgeschosswohnung aufgehalten hatte, war laut Polizei aus bisher unbekannten Gründen aus seiner Umzäunung entkommen.