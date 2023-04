Jugendbande in Salzburg ausgeforscht: Rund 50.000 Euro Gesamtschaden

In der Stadt Salzburg sind drei Burschen im Alter von 15 und 16 Jahren ausgeforscht worden, die laut Polizei Spritztouren mit vier unversperrten Autos unternommen haben.

Sie sollen aus den Pkw Bankomatkarten und Bargeld gestohlen und damit Designerkleidung, Zigaretten sowie Essen in Fast-Food-Lokalen gekauft haben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro, wobei der Sachschaden nur wenige Tausend Euro beträgt.

Lesen Sie auch

Den Jugendlichen wird vorgeworfen, dass sie zumindest 15 Straftaten von Anfang Februar bis Mitte März 2023 in der Stadt Salzburg, im Flachgau und Gmunden (OÖ) verübt haben. Sie wurden am 20. März nach einer Observation bei einem Möbelhaus in Salzburg festgenommen.

Die für die Spritztouren verwendeten Fahrzeuge wurden im Salzburger Stadtteil Gnigl sichergestellt. Die Autos waren zum Teil beschädigt. Ein Teil des gestohlenen Bargeldes und ein hochpreisiges Mobiltelefon, das in Straßwalchen (Flachgau) gestohlen wurde, fanden die Beamten an der Wohnadresse des 15-Jährigen in der Stadt Salzburg.

Die Beschuldigten sind österreichische Staatsbürger. Der 15-Jährige verweigerte die Aussage und befindet sich derzeit in der Justizanstalt Salzburg. Die beiden 16-Jährigen zeigten sich laut Polizei geständig. Als Motiv für die Spritztouren nannten sie „Spaß am Autofahren“.