Jugendlicher soll Tankstelle überfallen haben

Ein arbeits- und obdachloser 17-Jähriger soll am Sonntagnachmittag eine Tankstelle in Feldkirch überfallen haben. Der Verdächtige flüchtete nach dem Raub zu Fuß, wurde dabei aber von Zeugen und einer Polizeipatrouille beobachtet. Wenig später wurde er unweit des Tatorts festgenommen, so die Polizei in einer Aussendung.

Der Täter hatte kurz vor 15.00 Uhr maskiert und mit einem Teppichmesser bewaffnet die Tankstelle betreten. Im Kassabereich bedrohte er eine Verkäuferin und forderte sie auf, Geld in eine Tasche zu packen.

Die Frau sei den Aufforderungen des aggressiv auftretenden Täters nachgekommen und habe ihm das geforderte Bargeld übergeben, worauf er flüchtete. Der tatverdächtige Jugendliche ist laut Polizeiangaben einschlägig vorbestraft.