Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist am Montagabend in Alberschwende (Bezirk Bregenz) in einer Kurve von der Bregenzerwaldstraße abgekommen und gegen ein Wohnhaus gefahren, das dadurch stark beschädigt wurde.

Im Haus befanden sich acht Personen, die durch den Aufprall aufgeschreckt wurden, aber unverletzt blieben, berichtete die Polizei.

Der Autofahrer, der nicht alkoholisiert war, wurde verletzt ins Krankenhaus Dornbirn gebracht. Das Haus ist weiter bewohnbar.