In Seitenstetten im Bezirk Amstetten ist am Freitagnachmittag ein Überfall auf einen Juwelier verübt worden. Laut Polizeisprecher Stefan Loidl sind vermutlich drei Täter am Werk gewesen. Eine Alarmfahndung war im Gang. Die überfallene Angestellte erlitt einen Schock. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben