Kärntner Alkolenker ging mit Messer auf Polizisten los

Ein 39-jähriger Kärntner ist in der Nacht auf Montag in Rangersdorf im Bezirk Spittal an der Drau mit einem Messer auf zwei Polizisten losgegangen.

Der betrunkene Mann hatte zuvor einen Autounfall verursacht. Er war offensichtlich von einer Bundesstraße abgekommen und auf der Gemeindestraße daneben stehen geblieben.

Eine Polizeistreife bemerkte den mehrfach beschädigten Pkw. Ein Alkotest beim Lenker ergab eine starke Alkoholisierung, weshalb ihm der Führerschein abgenommen wurde. Daraufhin wurde er immer aggressiver, zog ein Butterflymesser und stach mehrfach auf das Dach des Polizeiautos ein.

Als die beiden Polizisten einschreiten wollten, ging der 39-Jährige mit dem Messer auch auf sie los. Einer der Beamten setzte daraufhin sein Reizgas-Spray gegen den Angreifer ein, der schließlich festgenommen werden konnte.