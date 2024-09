Kapazitäten für Wohnungslose in Wien aufgestockt

Der Fonds Soziales Wien (FSW) und seine Partnerorganisationen haben wegen der Unwetter ihre Kapazitäten für wohnungslose Menschen in der Bundeshauptstadt aufgestockt.

So biete das Nachtzentrum Obdach Sautergasse erweiterte Öffnungszeiten und 80 statt 50 Plätze. Zudem ist es am Montag auch ganztags geöffnet, hieß es am Sonntag in einer FSW-Aussendung. Zu den Möglichkeiten informieren die Straßensozialarbeiterinnen und -arbeiter von Obdach unterwegs, Sam und Caritas Gruft.

Auch die Mobile Pflege ist gesichert, wie FSW-Geschäftsführerin Susanne Winkler betonte. „Einsätze in der mobilen Pflege und durch diplomiertes Gesundheits- und Krankenpflegepersonal finden wie vereinbart statt, auch wenn es zu Verspätungen kommen kann.“

Sozial- und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) sagte: „Die Witterungsbedingungen stellen für die Mitarbeitenden der mobilen Dienste extreme Herausforderungen dar und ich bin sehr stolz, dass sie trotz dieser widrigsten Umstände die Versorgung von vulnerablen bzw. älteren und pflegebedürftigen Menschen weiter gewährleisten können.“