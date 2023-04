Kind nach Fenstersturz in OÖ in stabilem Zustand

Der Gesundheitszustand jenes zweijährigen Buben, der am Samstagnachmittag in Eferding elf Meter tief aus einem Fenster einer Wohnung abgestürzt ist, ist laut Angaben der Polizei stabil. Das Kleinkind hat sich bei dem Unfall jedoch schwere Verletzungen zugezogen. Die Kinderklinik in Linz, in die der Bub nach dem Unfall mit dem Rettungshubschrauber geflogen wurde, verwies am Sonntag auf den Wunsch der Eltern, keine weiteren Informationen preiszugeben.

Der Bub hatte sich gestern gemeinsam mit seinem achtjährigen Bruder und dem 34-jährigen Vater in der Wohnung befunden. Wie die Polizei berichtete, nahm der Vater eine Schmerztablette und ging ins Schlafzimmer, um sich auszuruhen. Dabei schlief der Mann ein. Seine beiden Söhne blieben währenddessen im Wohnzimmer und spielten am Fernseher. Als der Achtjährige kurz auf die Toilette ging, dürfte sein jüngerer Bruder auf das Sofa geklettert sein und das Fenster geöffnet haben. Dann stieg er auf das Fensterbrett und fiel in die Tiefe. Der durch die Regengüsse der vergangenen Tage aufgeweichte Boden dürfte den Absturz gedämpft haben.

