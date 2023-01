Kitzbühel: „Arnie“ versteigerte für das Klima

Die Hahnenkamm-„Snowciety“ durfte am Donnerstagabend erstmalig so richtig ausschwärmen und damit die Society-Festspiele in und rund um Kitzbühel glanzvoll eröffnen. Niemand geringerer als deren größter Name, Arnold Schwarzenegger, bat dazu in der Reithalle des Stanglwirts in Going zum Charity-Dinner samt Auktion für den Klimaschutz, ganz handfest gesagt für die „Schwarzenegger Climate Initiative“. Die „Steirische Eiche“ genoss auch 2023 ausgiebig das Blitzlichtgewitter.

Begleitet von seiner Tochter Christina und Freundin Heather Milligan beschritt der „Terminator“ forschen Schrittes den Red Carpet im „Stanglwirt“. In noblem Anzug und mit roter Krawatte gab er sich sichtlich gut gelaunt und konnte dem Rummel um seine Person zweifellos so einiges abgewinnen.

Auf eine Wortspende seinerseits musste man dennoch vergeblich warten. Stattdessen begab er sich baldigst nach getaner Promi-Pflicht über den Red Carpet in Richtung Reithalle, in der zahlreiche Ausstellungsstücke von einem schicken Dinner umrahmt unter den Hammer kommen sollten.

Darunter waren etwa: Ein Humidor mit klarer Terminator-Referenz, signierte Skier von Lindsey Vonn, eine exakte Replik der Lederjacke aus „Terminator 2“, ein Bild seines Freundes und Hobbymalers, Hollywoodstar Sylvester Stallone, ein Kunstwerk von Gottfried Helnwein oder ein Gemälde aus der Feder des brasilianischen Künstlers Romero Britto, der sich zuvor auch ausgiebig und posierfreudig am roten Teppich zeigte. Der Erlös kommt jedenfalls laut dem Veranstalter der „Schwarzenegger Climate Initiative“ zugute, die unter anderem jedes Jahr im Mai den „Austrian World Summit“ in Wien ausrichtet und weltweit Klimaprojekte unterstützt.

Wenn die „Steirische Eiche“ ruft, dann stehen natürlich die Promis Gewehr bei Fuß. Das waren beispielsweise: „Volks-Rock’n’Roller“ Andreas Gabalier, offenbar mit neuer Freundin, Ex-Model Barbara Meier mit überaus auffälligen goldenen Stiefeln, Schwarzenegger-Buddy Ralf Moeller, Moderatorin Mirjam Weichselbraun mitsamt Schwester, die Frontmänner der Band „Boss Hoss“ oder Schauspieler Hannes Jaenicke.