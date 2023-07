Klimaaktivisten blockierten Brennerautobahn in Tirol

Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ haben am Samstag die Brennerautobahn (A13) in Tirol nahe Matrei am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) blockiert. Laut Polizei begann die Blockade gegen 11.00 Uhr. 20 Minuten später war eine Fahrspur bereits wieder frei, so die Polizei zur APA. Der ÖAMTC rechnete mit längeren Staus aufgrund des starken Urlauberverkehrs.

Vorerst reichte dieser rund vier Kilometer zurück. Die Gruppierung forderte in einer Aussendung zum wiederholten Mal mehr Maßnahmen für den Klimaschutz.

