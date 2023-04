Klimaproteste: Marsch der Letzten Generation durch Grazer City

Aktivisten der „Letzten Generation“ haben am Mittwoch am zweiten Tag in Folge in Graz Straßen in der City blockiert, um Maßnahmen gegen den Klimawandel einzufordern. Geklebt wurde dieses Mal nicht, die 20 bis 30 Aktivistinnen und Aktivisten begannen gegen 8.00 in den Bereichen Grabenstraße – Keplerbrücke mit einem langsamen Marsch über Kai bzw. das Glacis und den Burgring Richtung Oper, wo es gestern schon Protestaktionen geben hatte. Staus hielten sich dieses Mal in Grenzen.

Laut den Organisatoren waren auch Vertreterinnen und Vertreter aus Kunst, Kultur und Architektur dabei, um sich solidarisch mit den Anliegen der Letzten Generation zu erklären. Die Grazer Stadtregierung wurde nochmals aufgefordert, sich hinter die Forderungen nach Tempo 100 auf der Autobahn und einen Stopp neuer Öl- und Gasbohrungen zu stellen und gemeinsam mit der Zivilbevölkerung für Zivilisationsschutz einzustehen. Weiters wurde Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) eine Verharmlosung der Klimakrise vorgeworfen.

Nach etwa einer Stunde und Blockaden in den Bereichen Andreas-Hofer-Platz und Joanneumring im Bereich Jakominiplatz-letztere betraf auch Öffis – gingen die Proteste zu Ende. Weitere sollen in den kommenden Tagen folgen. Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) hatte bereits zu Wochenbeginn ein Gespräch mit den Aktivisten zugesagt, das „zeitnah“ stattfinden solle. Daran soll auch Vizebürgermeisterin und Umweltstadträtin Judith Schwentner teilnehmen.