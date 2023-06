Knapp 40 Prozent der Österreicher halten sich ein Haustier

Knapp 40 Prozent der Österreicher haben ein Haustier. Am beliebtesten sind Katze und Hund. Acht Prozent besitzen sogar mehrere Arten. Hauptmotiv für die Anschaffung sei Tierliebe, so das repräsentative Ergebnis einer IMAS-Umfrage, die am Freitag in Linz veröffentlicht wurde.

62 Prozent der interviewten Besitzer gaben an, eine Katze zu haben, 47 Prozent einen Hund. Weit abgeschlagen kommen Fische (vier Prozent) und Vögel (drei Prozent). Neben der Tierliebe (83 Prozent) nannten 70 Prozent, dass der Vierbeiner wie ein Familienmitglied sei und man sich mit ihm im Haushalt einfach wohl fühle (68 Prozent). Bei der Generation 60 plus hilft ein Haustier gegen Einsamkeit, denn man habe jemanden zum Sprechen und Zuhören, sagten 57 Prozent der Senioren.

Auffällig war auch, dass es mehr Tierhalterinnen (45 Prozent) als Tierhalter (33 Prozent) gibt. Aber auch Familien (45 Prozent) legen sich überdurchschnittlich gern ein Haustier zu. Am meisten fressen Katzen und Hunde Trockenfutter (80 Prozent) aber auch/oder Nassfutter (69 Prozent). Für 24 Prozent gibt es Selbstgekochtes.

Das Linzer Marktforschungsinstitut IMAS hat von 5. bis 27. April 1.008 Personen über 16 Jahre in Österreich direkt befragt.