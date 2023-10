Kommende Woche noch mal spätsommerlich warm

In der kommenden Woche werden noch einmal spätsommerliche Temperaturen das Wetter in Österreich bestimmen. Es bleibt für die Jahreszeit weiter ungewöhnlich warm, wie die Experten von Geosphere Austria (ehemals ZAMG) am Sonntag mitteilten. Zunächst zeigt sich das Wetter aber noch wechselhaft, bevor das Thermometer ab Mittwoch auf bis zu 27 Grad klettern wird.

Am Montag startet die neue Woche in der ersten Tageshälfte inneralpin, im Süden und ganz im Westen bis auf einzelne Frühnebelfelder oft recht sonnig. Im Norden und Osten ist es aber bereits stärker bewölkt. Am Nachmittag verdichten sich dort die Wolken erneut, dabei ziehen einige, örtlich sogar recht kräftige Regenschauer durch. Die Bewölkung nimmt auch im übrigen Österreich tendenziell zu, meist bleibt es in Vorarlberg, Tirol, Kärnten und der südlichen Steiermark aber trocken. Auf den Bergen muss mit kräftigem, in Hochlagen mitunter sogar stürmischem Nordwestwind gerechnet werden. Sehr windig, aber nur vereinzelt stürmisch, kann es auch in den Niederungen von Oberösterreich bis ins Burgenland werden. Die Frühtemperaturen liegen bei sieben bis 13 Grad, die Tageshöchsttemperaturen meist bei 18 bis 26 Grad.

Teils stärkere Restwolken machen sich am Dienstag vor allem im Norden und Osten sowie alpennordseitig bemerkbar. Es kann auch immer wieder etwas regnen. Ansonsten ist es bereits recht sonnig und bis zum Nachmittag zeigt sich die Sonne in nahezu ganz Österreich. Der Wind weht im Westen und Süden schwach, sonst zunächst mäßig, in höheren Lagen auch lebhaft. Am Nachmittag flaut der Wind überall ab. Die Frühtemperaturen werden mit acht bis 15 Grad prognostiziert, die Tageshöchsttemperaturen mit 17 bis 25 Grad. Die höchsten Werte soll es im Westen geben.

Zur Wochenmitte lösen sich im Südosten die örtlichen Nebelfelder bis zum Vormittag auf. Ansonsten scheint am Mittwoch verbreitet die Sonne und nur noch dünne Wolken ziehen durch. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis West. Die Temperaturen liegen in der Früh bei vier bis elf Grad, am Nachmittag bei spätsommerlichen 21 bis 27 Grad.

Am Donnerstag geht es warm weiter, wenn auch etwas getrübter. Einzelne Nebelfelder lösen sich zwar bald auf und die Sonne scheint zunächst oft. Ab dem Nachmittag ziehen aber von Nordwesten dichtere Wolkenfelder auf und im äußersten Norden kann es später auch etwas regnen. Der Wind weht im Donauraum und Alpennordrand mäßig bis lebhaft aus westlichen Richtungen, im Süden meist schwach aus Süd. Die Tiefsttemperaturen erreichen fünf bis zwölf Grad, die Tageshöchsttemperaturen 21 bis 27 Grad.

Am Freitag startet der Tag von Oberösterreich bis zum nördlichen Burgenland mit einigen dichten Wolken, wie die Experten der Geosphere prognostizieren. Die Wolken ziehen aber rasch nach Norden hin wieder ab. Im Süden lösen sich Nebelfelder im Vormittagsverlauf auf. Sonst scheint bis zum Abend häufig die Sonne und nur wenige Wolken zeigen sich am Himmel. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Südwest. Im Tagesverlauf kann es in manchen Alpentälern föhnig werden. Die Frühtemperaturen liegen bei sechs bis 14 Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwischen 21 und 26 Grad.