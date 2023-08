Komplettsperre der Brennerstrecke in Tirol beginnt

In Tirol beginnt am Sonntag die zweieinhalbwöchige Komplettsperre der Brennerstrecke zwischen Innsbruck Hauptbahnhof und dem Bahnhof Brenner. Bis zum 23. August werden unter anderem in den Eisenbahntunneln auf der rund 30 Kilometer langen Bergstrecke umfassende Arbeiten vorgenommen. Betroffen sind der Nah-, Regional-, Fern- und Güterverkehr. 71 Nahverkehrszüge und zehn Eurocity-Züge pro Tag sollen in diesem Zeitraum im Schienenersatzverkehr geführt werden.

Lediglich für den Railjet zwischen Innsbruck und Bozen gibt es keinen Ersatz, hieß es im Vorfeld seitens der ÖBB. Auch südlich des Brenners werden Bauarbeiten stattfinden. Im Fernverkehr wurden daher für die EC-Züge von 7. bis 11. August ein Schienenersatzverkehr von Innsbruck bis Trient sowie vom 12. bis 22. August ein Ersatz von Innsbruck bis Brenner eingerichtet. Insgesamt nehmen die ÖBB 15 Mio. Euro für die Arbeiten in die Hand. Aufgrund der speziellen Gegebenheiten der Bergstrecke und der engen Platzverhältnisse führe kein Weg an einer Komplettsperre vorbei, hatte die Bahn betont.

