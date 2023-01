Krebsreport: Hälfte der Todesfälle wäre durch Vorsorge vermeidbar

Der aktuelle „Österreichische Krebsreport“, der am Dienstag präsentiert wurde, zeichnet ein durchaus positives Bild der Versorgung. Innovationen kämen bei den Patienten an, was sich auch bei den gestiegenen Überlebensraten ablesen lässt. Doch zugleich wäre die Hälfte aller Todesfälle durch bessere Vorsorge vermeidbar, sagte Krebshilfe-Präsident Paul Sevelda.

„Wir dürfen sehr stolz sein, was in Österreich alles möglich ist, was alles gelingt“, unterstrich Wolfgang Hilbe, Präsident der Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie.

So wurde in den vergangenen Jahren bei Tumoren der Niere, von Hals und Kopf sowie des Magens eine signifikante Verbesserung der Überlebenswahrscheinlichkeit erreicht, sagte Monika Hackl, Leiterin des Nationalen Krebsregisters.

Eine gute Prognose wird bei Brust-, Prostata-, Schilddrüsen- und Hodenkrebs erreicht. Hier liegt die Überlebensrate drei Jahre nach der Diagnose bei 90,6 bis 96,6 Prozent. Am anderen Ende finden sich Lungen-, Speiseröhren-, Leber- und Bauchspeicheldrüsenkrebs mit nur 15,6 bis 30,2 Prozent.

Um 50 Prozent aller Krebstoten zu vermeiden, seien regelmäßige Bewegung und gesunde Ernährung, Impfungen, Vermeidung von Nikotin- und übermäßigem Alkoholkonsum sowie Früherkennungsuntersuchungen nötig.