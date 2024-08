Kuhangriff auf Schüttachalm im Tiroler Unterland

Ein 57-jähriger Österreicher ist am Samstagvormittag mit seinem Hund auf einer umzäunten Kuhweide auf der Schüttachalm in Hochfilzen (Bezirk Kitzbühel) attackiert worden. Eine Kuhherde sei laut Polizei auf den Mann zugerannt und brachte ihn zu Fall. Er wurde am Boden liegend durch die Hufe der Tiere verletzt.

Der Vorfall spielte sich laut Polizei gegen 11.00 Uhr ab. Personen, die sich in der Nähe befanden, konnten die Kühe verjagen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Mann in das Krankenhaus St. Johann geflogen.

