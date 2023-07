Laufveranstaltung in Tirol nach Todessturz abgebrochen

Am Samstag ist die Laufveranstaltung „Stubai Ultratrail“ in Tirol von einem tödlichen Sturz überschattet und dann abgebrochen worden. Wie der Veranstalter, der Tourismusverband Stubai, am Nachmittag mitteilte, war gegen 13.00 Uhr im Bereich der Falbesoner Nockalm ein Teilnehmer aus noch ungeklärter Ursache gestürzt.

Die fünf Minuten nach der Alarmierung eintreffenden Rettungskräfte des medizinischen Teams sowie der Bergrettung hätten die bereits von Teilnehmern eingeleitete Ersthilfe fortgesetzt. Wenig später konnte der Notarzt allerdings nur noch den Tod des Läufers feststellen.

Lesen Sie auch

Die Wettkämpfe wurden aus Respekt vor dem Verstorbenen und der Familie auf Entscheidung des Krisenstabes abgebrochen. Der „Stubai Ultratrail“ hätte in fünf unterschiedlichen bis auf 3.000 m Höhe geführt, wo sich das Ziel am Stubaier Gletscher befindet.