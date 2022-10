Leichenfund im Lainzer Tiergarten in Wien

Im Lainzer Tiergarten in Wien-Hietzing ist am Donnerstag neben der Hubertuswarte die Leiche eines Mannes entdeckt worden. Die Umstände sind bisher unklar, die Polizei ermittelte wegen eines „bedenklichen Todesfalls“. Es könne weder Fremdverschulden noch ein Suizid ausgeschlossen werden, hieß es. Das Ergebnis der Obduktion stand am Freitagvormittag noch aus.

Ein Förster wurde gegen 9.00 Uhr auf die in einer Wiese liegende Leiche des 23-Jährigen aufmerksam. Der Gerichtsmediziner konnte am Fundort keine eindeutige Todesursache feststellen. Auf dem Körper waren „keine augenscheinlichen Verletzungen zu erkennen“, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich. Es handle sich um einen österreichischen Staatsbürger.