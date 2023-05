„Letzte Generation“ blockiert Wiener Verkehr erneut

Die „Letzte Generation“ hat am Donnerstag erneut den Wiener Verkehr an drei Stellen blockiert, obwohl die Klimaschutzgruppe am Vortag laut Polizei ein Rettungsfahrzeug auf dem Weg zu einem Reanimationseinsatz in Niederösterreich blockiert haben soll. Der Patient starb trotz der Bemühungen von Einsatzkräften eines Notarzthubschraubers. Die heutigen Blockaden waren gegen 9.00 Uhr laut Landespolizeidirektion schon wieder „so gut wie beendet“.

Nicht angemeldete Versammlungen gab es nach Angaben der Polizei bei der Schüttelstraße im Bereich Franzensbrücke in der Leopoldstadt, am Inneren Mariahilfer Gürtel auf der Höhe Westbahnhof in Rudolfsheim-Fünfhaus und auf der Donaukanalstraße auf der Höhe der Müllverbrennungsanlage Spittelau im Bezirk Alsergrund. Die heutigen Aktionen starteten wie jene am Mittwoch am Verteilerkreis Favoriten gegen 8.00 Uhr.

Die Wiener Berufsrettung hatte am Mittwoch die Angaben der Exekutive bestätigt, wonach bei einer Protestaktion am Verteilerkreis in Wien-Favoriten ein Rettungsfahrzeug am Weg zu einem Reanimationseinsatz in Niederösterreich blockiert worden sei, der Patient verstarb. Am Abend hatte die „Letzte Generation“ einen „Fehler“ eingestanden, am Donnerstag hingegen bezeichneten die Aktivisten die Vorwürfe in einer Aussendung als „haltlos“: Der gestrige Protest hätte sich „primär auf den von Süden kommenden Verkehr“ ausgewirkt, während der Rettungswagen in die Gegenrichtung unterwegs gewesen sei. Eine Abbiegespur sei von Anfang an freigelassen worden, sodass Fahrzeuge den Kreisverkehr verlassen konnten. „Der Verstorbene – unser Mitgefühl gilt den Angehörigen – wurde vor Ort bereits von Einsatzkräften eines Notarzthubschraubers versorgt und noch vor Protestbeginn für tot erklärt“, hieß es.

Auf den Vorwurf, man habe sich geweigert, einem Einsatzfahrzeug Platz zu machen, hieß es, „das ist nicht richtig. Wie bei jedem unserer Proteste war auf einer Fahrspur niemand festgeklebt, um diese im Ernstfall sofort aufmachen zu können. Es gab kein Anzeichen eines Notfalls. Es hat nie eine Aufforderung der Polizei, von Passanten oder Passantinnen und/oder Autofahrern oder Autofahrerinnen gegeben, einen Rettungswagen durchzulassen“. Zudem habe in Kamerateam von oe24 hat den Protest von Anfang bis Ende begleitet, „und auf den Aufnahmen ist von Anfang bis Ende weder von einer solchen Aufforderung noch von einem im Stau feststeckenden Rettungswagen etwas zu sehen oder zu hören“, wies die „Letzte Generation“ sämtliche Vorwürfe zurück.

„Hört auf damit“ und „bewegt euch im Rahmen unseres Rechtsstaats“, richtete Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Donnerstag den „Klima-Blockierern“ aus. „Es gibt genug Möglichkeiten für angemeldete Demonstrationen.“ Sie habe vor Monaten davor gewarnt, so Mikl-Leitner, dass durch diesen unangemeldeten Aktivismus Rettungskräfte behindert werden könnten und im schlimmsten Fall Menschenleben gefährdet würden. „Das sagt einem der gesunde Menschenverstand, aber der ist bei diesen Aktivisten und ihren Unterstützern offenbar nicht mehr vorhanden.“

„Auf andere Rücksicht zu nehmen, das ist ein Grundprinzip für das Zusammenleben in einer Gemeinschaft. Das ist diesen Menschen aber völlig egal“, wetterte die Landeshauptfrau. Und das habe eine gefährliche Vorbildwirkung. Es werde der Eindruck vermittelt, „wenn das Anliegen wichtig genug ist, dann kann man dafür auch das Leben seiner Mitmenschen gefährden“. Daher müsse der Rechtsstaat „gegen solche Entwicklungen mit voller Härte vorgehen“, forderte Mikl-Leitner. „Die Gesetzgebung ist auf diese Form der Dauerblockaden aber offenbar nicht ausreichend vorbereitet. Unsere Gesetze zeigen keinerlei abschreckende Wirkung, sie sind für diese Aktivisten ganz offensichtlich lächerlich. Daher haben wir ja vor Monaten einen Vorschlag auf den Tisch gelegt, der bei der Bundesregierung liegt.“

Ihre Warnungen seien damals als „Wahlkampf“ abgestempelt worden, erinnerte die Landeshauptfrau. „Die Wahl ist lange vorbei, es gibt also keine faulen Ausreden mehr. Es muss zu gesetzlichen Verschärfungen kommen.“

Die APA hat die Berufsrettung Wien sowie die Landespolizeidirektion Wien nach der geänderten Verantwortung der „Letzten Generation“ erneut um Stellungnahmen zu dem Vorfall ersucht.