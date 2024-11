Linzer Bankräuber nach Tipp ausgeforscht

Ein 20-Jähriger aus Linz ist Samstagfrüh als mutmaßlicher Bankräuber ausgeforscht und festgenommen worden. Der Mann wurde in die Linzer Justizanstalt überstellt. In einer ersten Einvernahme zeigte er sich geständig. Als Motiv gab er Geldmangel an, wie die Polizei gegenüber der APA bekannt gab. Der Mann soll am vergangenen Mittwochvormittag in der Zeppelinstraße ein Geldinstitut maskiert betreten und einen Angestellten am Schalter mit einem Messer bedroht haben.

Er erbeutete einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag und flüchtete danach zu Fuß. Der 25-jährige Bankbedienstete erlitt einen Schock. Nach der Veröffentlichung von Lichtbildern durch die Polizei erhielten die Kriminalisten einen Tipp, der dann zur Festnahme führte, wie ein Polizeisprecher der APA erklärte.