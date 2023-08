Eine Linzerin ist am Montagnachmittag durch Bad Großpertholz (Bezirk Gmünd) gerast. Die Autolenkerin wurde auf der B38 in der Ortschaft Karlstift mit 115 anstatt der erlaubten 50 km/h gemessen, teilte die niederösterreichische Polizei am Dienstag in einer Aussendung mit.

Der Oberösterreicherin wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen, außerdem wurde die Frau der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.