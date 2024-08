Linzerin Ulrike Greiner ist neue Leiterin der KPH Wien/Krems

Mit 1. Oktober 2024 übernimmt die Oberösterreicherin Ulrike Greiner die Leitung der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule (KPH) Wien/Krems. Die habilitierte Bildungsexpertin wurde von Kardinal Christoph Schönborn als Protektor der Hochschulstiftung nach einem vom Hochschulrecht vorgeschriebenen Auswahlverfahren und auf einstimmigen Beschluss des Hochschulrats für drei Studienjahre (2024/25 – 2026/27) zur Rektorin bestellt.

Die einstige Gründungsrektorin der KPH Wien/Krems (2006-2010), kehrt nach unterschiedlichen beruflichen Stationen in Praxis, Lehre, Forschung und Leitungsfunktionen – unter anderem an der PH des Bundes in Oberösterreich und an der School of Education der Universität Salzburg – wieder nach Wien zurück.

„Bereits in den Anfangsjahren hat Ulrike Greiner Profil und Ausrichtung unserer Hochschule wesentlich mitgestaltet. Sie wird nun, in Zeiten aktueller wie künftiger Umbrüche und Veränderungen, mit Erfahrung, Systemwissen und Kompetenz die KPH in ihrer besonderen christlichen Identität und Stärke nachhaltig positionieren und weiterentwickeln“, freut sich die Wiener Schulamtsleiterin Andrea Pinz als Vorsitzende des Hochschulrates über die Personalentscheidung.

Die Linzerin bringe die idealen Voraussetzungen mit, gemeinsam mit einem engagierten Rektorat, den weiteren Führungspersonen und mehr als 350 Lehrenden und Mitarbeitenden die größte private Hochschule Österreichs in eine erfolgreiche Zukunft zu führen, betont Pinz.

3.500 Studenten in der Aus- und Weiterbildung

Die KPH Wien/Krems ist Österreichs größte Private Pädagogische Hochschule mit sieben Standorten in Wien und Niederösterreich. Derzeit studieren ca. 2.500 Personen in der Erstausbildung und ca. 1.000 in Weiterbildungslehrgängen.

„Ich werde mich nochmals umfassend in der Weiterentwicklung der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/Krems engagieren und freue mich bereits auf die Zusammenarbeit mit dem gesamten Kollegium der Hochschule“, sagt Greiner.

Ihre Aufgaben sieht die neue Rektorin vor allem in der weiteren Profilierung der KPH sowie in der Realisierung einzigartiger Bildungsangebote für (zukünftige) Lehrende in Wien und NÖ. Die drängenden Fragen der Gegenwart – zwischen Lehrermangel und Digitalisierung, großen gesellschaftlichen Erwartungen an Schule und der täglichen Arbeit mit jedem einzelnen Kind und Jugendlichen – würden gerade in der Lehrerbildung einen größeren inhaltlichen Horizont brauchen.

„Bei aller Pragmatik, müssen wir uns in Österreich auch wieder über Zukunftsfähigkeit von Bildung unterhalten, das heißt über Ziele von Bildung und Schule, die über das Tagesgeschäft hinausgehen“, betont Greiner.