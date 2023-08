Lkw-Beteiligung bei Crash oft tödlich

64 Todesopfer waren im Vorjahr nach Unfällen mit Lkw-Beteiligung auf Österreichs Straßen zu beklagen. Das ist ein Plus von 23 Prozent gegenüber dem Jahr 2021.

Zwar waren nur in 3,5 Prozent der Unfälle Schwerfahrzeuge verwickelt, der Anteil an den tödlichen Crashs war mit 17,3 Prozent aber fünfmal so hoch, so die Analyse des Verkehrsclub Österreich.

Ähnlich sind die Zahlen heuer im 1. Quartal: Obwohl nur an 4,9 Prozent der Unfälle beteiligt, betrug der Lkw-Anteil an den tödlichen Unfällen 17 Prozent.

In OÖ kamen heuer im ersten Halbjahr bereits zehn Menschen bei Verkehrsunfällen mit Lkw-Beteiligung ums Leben, mehr als im gesamten Vorjahr.