Lkw fuhr im Bezirk Mödling gegen Kirche – Religiöses Motiv möglich

Ein Lkw ist am Montagabend in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) gegen eine Kirche gefahren.

Der 32 Jahre alte rumänische Lenker handelte laut Polizeisprecher Johann Baumschlager offenbar bewusst, ein religiöses Motiv ist demnach möglich.

Ersten Informationen zufolge gab es keine Verletzten. Das Gebäude wurde stark beschädigt, Baumschlager zufolge besteht Einsturzgefahr.

Der Lenker des Schwerfahrzeuges dürfte am Montag auf dem Weg zu der Kirche in mehrere Unfälle verwickelt gewesen sein. Weiter Details zu den Hintergründen lagen zunächst nicht vor.