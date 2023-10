In Neustadtl an der Donau (Bezirk Amstetten) ist am Mittwoch ein Lkw auf das Dach eines Wirtschaftsgebäudes gestürzt.

Der Unfall hatte sich Feuerwehrangaben zufolge beim Entladen von Kalk ereignet. Der Lenker wurde eingeklemmt und musste nach dem Freischneiden von den Einsatzkräften durch die Frontscheibe befreit werden. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.