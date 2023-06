Lkw touchierte Baum: Zwei Personen von Ast getroffen

Bei einem Verkehrsunfall in der Salzburger Innenstadt sind am Freitag ein 76-jähriger Passant und ein 34-jähriger Radfahrer von einem herabfallenden Ast verletzt worden, den ein Müllentsorgungsfahrzeug zuvor touchiert hatte. Der 57-jährige Lenker hatte den Lkw entlang des Geh- und Radweges am Franz-Josef-Kai laut Polizei etwas weiter an den rechten Fahrbahnrand gesteuert, um gefahrlos an dem 76-Jährigen vorbeifahren zu können, der auf einer Betonmauer saß.

Der Ast brach durch die Berührung des Lkws ab und prallte auf das Müllfahrzeug. Dabei zerbrach der Ast in zwei Teile, wobei der längere, neun Meter lange und 55 Zentimeter dicke Teil auf die beiden Salzburger stürzte. Die Wucht des herabfallenden Astes sei durch die Betonmauer und abstehenden Teile des Astes überwiegend abgefangen worden, hieß es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Salzburg.

Der Unfall ereignete sich in der Früh in der Nähe des Marko-Feingold-Steges. Die zwei Salzburger dürften eher leicht verletzt worden sein, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Der 76-Jährige wurde vom Roten Kreuz ins Unfallkrankenhaus gebracht. Der 34-Jährige suchte selbstständig eine ärztliche Betreuung auf.