Mädchen nach Unfall mit Straßenbahn auf Normalstation

Ein neunjähriges Mädchen, das am späten Donnerstagvormittag bei einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn in Wien-Favoriten schwer verletzt worden war, befand sich am Freitag nicht mehr in Lebensgefahr. Das Mädchen konnte inzwischen auf eine Normalpflegestation verlegt werden, hieß es gegenüber der APA.

Bei dem Unglück kurz nach 11.00 Uhr im Kreuzungsbereich Sonnleithnergasse – Quellenstraße rannte das Kind stadtauswärts über die Straße, obwohl es keinen Schutzweg gab. Eine Straßenbahn in der Quellenstraße erfasste das Mädchen und stieß es zu Boden. Laut Berufsfeuerwehr kam das Mädchen unter der Tramway zu liegen, wurde aber nicht eingeklemmt und mit einem sogenannten Spine-Board geborgen.

