Bei einem Arbeitsunfall in Jois (Bezirk Neusiedl am See) hat am Mittwoch ein Mann schwere Blessuren erlitten.

Er war nach Angaben der Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) rund sechs Meter abgestürzt. Der Verletzte wurde in den Schockraum des Krankenhauses Eisenstadt transportiert.