Mann bettelte um Geld und schlug 87-Jährige

Ein Unbekannter hat am Dienstagnachmittag versucht, Geld von einem älteren Ehepaar zu rauben.

Die beiden saßen in ihrem Fahrzeug vor einem Bankinstitut, als der Mann sie um Bargeld anbettelte.

Lesen Sie auch

Da sie ihm keines gaben, beschimpfte er das Paar zunächst und schlug der 87-jährigen Frau dann ins Gesicht, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch.

Laut Exekutive gab es am Dienstag in dem Bezirksvorort einen weiteren Fall, in dem der Mann um Geld gebettelt haben dürfte. Die Fahndung läuft.