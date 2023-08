Mann bewarf Bäckereimitarbeiterin mit Sessel und bedroht sie

Weil ein 54 Jahre alter Österreicher sich am Donnerstag in einer Bäckerei am Praterstern in Wien-Leopoldstadt ungebührlich verhalten haben soll, wurde er von einer 34-jährigen Angestellten aufgefordert, die Filiale zu verlassen.

Am Freitag kam er wieder und bewarf die Mitarbeiterin mit einem Sessel und bedrohte sie. Die Frau konnte sich wegducken und blieb unverletzt. Der Mann wurde festgenommen, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Samstag.

Der 54-Jährige war bereits amtsbekannt, er soll außerdem zu aggressiven Handlungen neigen. Der Lebensgefährte der Frau verfolgte ihn. Als die Beamten hinkamen, trafen sie den 54-Jährigen in einem Eingangsbereich der Bahnhofshalle sitzend am Boden an.

Er bedrohte im Zuge der Amtshandlung noch mehrfach die Bäckereimitarbeiterin mit dem Umbringen, woraufhin er festgenommen wurde.