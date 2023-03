Ein 40-jähriger Kärntner hat am Dienstagnachmittag in Wolfsberg auf offener Straße mehrmals mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen. Mehrere Passanten alarmierten daraufhin die Polizei, die Beamten trafen den Mann in einem Lokal an.

Der 40-Jährige, der unter Drogen stand und stark betrunken war, gab die Schüsse zu, konnte aber keinen nachvollziehbaren Grund dafür nennen, teilte die Polizei mit. Der Mann wird angezeigt, die Pistole wurde ihm abgenommen.